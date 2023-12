A los 68 años muere Camden Toy, actor de "Buffy, la cazavampiros"

Fue comunicado el deceso del actor Camden Toy, reconocido por interpretar a diversas criaturas sobrenaturales en la icónica serie "Buffy, la cazavampiros".

En la ficción, el actor encarnó a diferentes personajes con el apoyo del uso de prótiesis, como un demonio, un caballero, y diferentes vampiros, incluido también en el spin-off "Buffy Angel".

Posterior a su paso por la serie estrenada en 1997, tuvo papeler secundarios en series como "The Mentalist", "The Bay" y "Into the Dark".

¿Cuál fue la causa de la muerte de Camden Toy?

Este lunes falleció el querido intérprete tras una lucha de dos años contra el cáncer de páncreas.

El mejor amigo de Camden Toy, Doug Jones, recordó a su querido compañero, y destacó la luminosa forma de ser que lo caracterizaba.

"Conocer a Camden Toy era amar a Camden Toy. Puede que nos conociéramos en el plató de Buffy como dos 'caballeros' de aspecto horrible, pero eso no hizo más que desencadenar una entrañable amistad que se prolongaría durante veinticuatro años", rememoró.

En ese sentido, reflexionó que "es raro encontrar a un hombre tan alegre, sonriente, inteligente, risueño, abrazador, bueno para escuchar con el corazón y accesible siempre a cualquiera que conociera, incluidos sus muchos fans. Que descanse en la paz de Dios".