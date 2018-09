A los 84 años murió Arthur Mitchell, el primer bailarín estrella afroamericano

El primer bailarín estrella afroamericano de Estados Unidos, el neoyorquino Arthur Mitchell, murió este miércoles a la edad de 84 años, anunció la Dance Theatre de Harlem, compañía que cofundó en 1969.

"Con la tristeza más profunda compartimos la noticia de que nuestro director artístico fundador, el gran Arthur Mitchell, ha fallecido", confirmó la Dance Theatre de Harlem en Twitter.

"Su legado de pasión, poder y perfección vivirá a través de todas y cada una de las personas que ha tocado en su vida. ¡Te amamos y te honramos!", añadió la compañía.

