Abogado de Parived por orden de detención: "Nos vamos a poner a disposición de la justicia"

Mario Vargas, el abogado de Marco Antonio López "Parived", habló sobre la orden de detención emanada desde el Ministerio Público contra su representado en el marco del "caso relojes".

"Nos sorprende porque no tiene mucha explicación jurídica. Es bien delicado. El Ministerio Público, con todos los antecedentes, pide ordenes de detención y excluyen a mi representado. Pero luego nosotros salimos cuestionando el allanamiento y una vez cuestionado se ordena su detención", detalló el defensor.

En ese sentido Vargas sostuvo que la orden de detención "no tiene ningún antecedente nuevo" e indicó que "utilizar el sistema procesal de esa forma es incorrecto", agregando que "no se entiende esta acción violenta".

Pese a ello el abogado adelantó que, apenas pueda ponerse en contacto con Parived, "vamos a ponernos a disposición de la justicia".

"No he podido hablar con él. Nos vamos a poner a disposición de la justicia, de inmediato si es posible.Dónde, cómo y a qué hora es algo que estamos viendo. No está en cuestión nuestra disposición", concluyó.

Mario Vargas también hizo hincapié en que la orden de detención no cuenta con fundamentos ya que "las especies pesquisadas ni siquiera han sido analizadas".