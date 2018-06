Aclaran polémica por participación de Karol Lucero en marcha del Orgullo LGBTI

Suspicacia y rechazo generó en redes sociales la inclusión de Karol Lucero como participante de la Marcha del Orgullo LGBTI de este sábado.

En Twitter incluso se convirtió en tendencia un hashtag contra el animador de Mega: #YoNoMarchoConKarolDance.

Todo surgió a raíz de versiones que aseguraban que el comunicador participaría en la jornada en Plaza Baquedano, lo que debió ser aclarado por él mismo junto a organizaciones como Movilh y Fundación Iguales.

Sobre la participación de Karol Lucero en el evento de este sábado: Ante distintas versiones, él nunca estuvo considerado para la animación de la marcha ni en nada oficial de la organización. Las animadoras son Luz Violeta y Paulette Favres. — Fundación Iguales (@IgualesChile) 22 de junio de 2018

"Lamento lo que mi participación ha generado", declaró el rostro del matinal "Mucho Gusto", quien afirmó: "no voy como animador; voy, como en otros años, para ser parte de esta instancia que promueve igualdad, tolerancia y la no discriminación. Siempre he apoyado causas que son relevantes y lo seguiré haciendo".

Pero muchos usuarios recordaron su controversial video filtrado, por el que lo tildaron de machista y misógino.

Estas fueron algunas de las reacciones en redes.

Sobre polémica con Karol Dance aclaramos: 1. Los/as organizadores/as de la somos responsables de solo UN camión. 2. Es falso q Karol esté en coordinación con organizadores para asistir a la marcha. Va a título personal. Él mismo lo ha aclarado. Supimos q iría por twitter. — Movilh Chile (@Movilh) 22 de junio de 2018

5.- Rechazamos categóricamente todo cuestionamiento que se haga a las personas por su raza, sexo, u orientación sexual. Hemos leído como, entre otras cosas, a Karol se le cuestiona x ser blanco, heterosexual y hombre. Esa crítica particular, la repudiamos por ser discriminatoria — Movilh Chile (@Movilh) 22 de junio de 2018

#YoNoMarchoConKarolDance @Karol_LuceroV quedate en mega hermano, en serio no sirve aparecer una vez al año en la marcha del orgullo y creerse inclusivo si el resto del tiempo tienes conductas machistas y misoginas. — Alejandra Lavisse (@ale_lavisse) 22 de junio de 2018

@Karol_LuceroV apoya la tortura, un desconocedor de los derechos humanos no debe tener tribuna en la Marcha por la Diversidad Sexual #YoNoMarchoConKarolDance https://t.co/Ya7UwV9Kks — Elías A. Jiménez Bravo (@EliasAJimenez) 22 de junio de 2018

Weona nicagando marcho con o para este weon misógino que ve a las mujeres como objeto y burla. #YoNoMarchoConKarolDance — Francisca #Rusia2018 🇨🇱🇲🇽🇨🇴 (@Franciska_M17) 22 de junio de 2018

Me bloquearon por hacer un hashtag. Igual seguiré molestando ajijiji #YoNoMarchoConKarolDance pic.twitter.com/pyyzGFtyIk — Rey Feliz (@elReyFeliz) 22 de junio de 2018

Dice promover la "IGUALDAD, TOLERANCIA y NO DISCRIMINACION", pero, ayer en su programa en @RadioCarolina se burlaron de una chica Peruana diciendole "Fea", "La mas mala de la foto", "Porfiada" y mas...



Por eso y mas #YoNoMarchoConKarolDance https://t.co/ZzPoYXrtEs — Daniel Gómez (@Dannnnigomez) 22 de junio de 2018

Habiendo buenos referentes chilenos LGBTQ como Javiera Mena, Nicole, Francisca Valenzuela, Consuelo Schuster y hasta Camila Gallardo... ¿Karol Dance? La misoginia se paga #YoNoMarchoConKarolDance — Rabert #RojoOpcion11 (@rabertcaamano) 22 de junio de 2018

Me parece súper que vaya el Karol. Podrían organizar una marcha feminista también y llevar a la Ivette Vergara o al Kike Morandé 🤦🤦🤦 #YoNoMarchoConKarolDance https://t.co/jf8JDaCvbv — Huguín Alejandro (@sr_huguirijillo) 22 de junio de 2018

de cagaos no traen a los wnes de la Manada de españa a apoyar la marcha del orgullo #YoNoMarchoConKarolDance @IgualesChile — SAILOR MOONITO (@monkydafaka) 22 de junio de 2018

Poner a un machista y misógino a marchas, genial @IgualesChile. Marchamos contra aquello y por mucho más, por nosotr@s, ustedes, por tod@s!! Por nuestros derechos, por nuestras vidas, por ser libres, esto no es un show más.#FueraElMachismo #YoNoMarchoConKarolDance @Karol_LuceroV — F Victor (@vfucereceda) 22 de junio de 2018

Oie qué onda el Hashtag #YoNoMarchoConKarolDance ? Ese tipo quería ir a nuestra marcha del orgullo LGBTI? Y digo nuestra, porque independiente quien esté armando camiones es un acto político mundial de NUESTRA comunidad, no cabe un misogeno. — Cristian Martínez (@NegroMartinez) 22 de junio de 2018

En el mundo paralelo de Karol Dance la gente joven lo ama, es activista y mino 😂 #yonomarchoconkaroldance — Camila (@camilapfer) 22 de junio de 2018