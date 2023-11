Actor argentino frenó a conductoras que lo tocaron en vivo: "Si lo hago yo, voy preso"

El actor argentino Luciano Castro se hizo viral en redes sociales por su reacción al ser tocado por dos conductoras en una entrevista de la televisión paraguaya.

Las presentadoras del programa "La Mañana" le tocaron el hombro al actor. "¡Es de verdad, señora! ¡Es de verdad!", bromearon.

¿Qué respondió Luciano Castro?

El comentario no cayó nada bien a Castro, a quien se le vio notablemente incómodo. "No me molesta. Pero si yo lo hago al revés, tengo una demanda", dijo.

"Si yo te digo 'a ver si es de verdad' y vamos todos presos. Vamos todos presos. Lo hacés vos y es gracioso. Lo hago yo y voy preso", agregó.

El momento dividió a las redes sociales. "Le tocaron el hombro, exagerado es poco" y "Excelente! Me parece excelente que lo marque de esa manera" fueron algunos de los comentarios.