Actor de "Crepúsculo" se casó con su novia y ahora los dos se llaman igual

El actor de "Crepúsculo", Taylor Lautner, se casó con Taylor Dome luego de un año de su compromiso y después de tres años de ser novios.

La pareja contrajo matrimonio el pasado viernes 11 de noviembre en una tranquila ceremonia en una bodega de vinos con 100 invitados.

Lautner explicó que Dome, que es enfermera, tomaría su apellido después del matrimonio, por lo que ahora ambos se llaman igual: Taylor Lautner.

"Fue como, ¿de verdad te gusta lo del apellido? Porque ya compartimos el nombre. Va a ser muy complicado. Literalmente vamos a ser la misma persona", dijo el actor hace unos meses.

En las imágenes de la boda, se puede observar que el intérprete de Jacob Black utilizó un clásico traje con chaqueta corta negra, camisa blanca y humita.

Ella se vistió con un vestido de tul con un bordado floral a lo largo de la falda con un velo.

"Me calmas cuando tengo ansiedad, me haces reír demasiado. Haces que cada día contigo sea el más especial. Y lo más importante, me haces ser mejor persona. No tengo palabras para agradecerte lo que me has traído a mi vida. Te quiero para siempre", escribió el actor en uno de sus post.