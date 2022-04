Actor de "Supernatural" sufrió accidente automovilístico: "Tiene suerte de estar vivo"

El actor Jared Padalecki se encuentra en recuperación tras haber sufrido un accidente automovilístico, según anunció su ex coprotagonista de "Supernatural", Jensen Ackles.

Ackles dio a conocer la noticia en una convención de fans de la serie en Nueva York, al cual su colega también tenía estipulado asistir: "No sé si saben lo que está pasando", comentó sobre Padalecki, "estuvo en un accidente automovilístico muy grave. Él no estaba conduciendo, estaba en el asiento de pasajero y tiene suerte de estar vivo".

"El hecho de que no esté en un hospital en este momento me sorprende, porque vi el auto", agregó el actor que hizo el papel de su hermano mayor durante las 15 temporadas de la serie.

Si bien Ackles no reveló cuando ocurrió el accidente, el jueves pasado Padalecki había anunciado que no podría asistir al evento, sin embargo, no entregó mayores detalles.

Hey #SpnFamily! Sorry to miss y’all in NYC this weekend. Thank you and the #WalkerFamily for all the love and support. Can’t wait to see y’all again. 🙏❤️