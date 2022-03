Actor de "The Boys" fue condenado por agredir a un hombre en España

El actor Anthony Starr, conocido por su papel de "Homelander" en la serie "The Boys", fue condenado por la justicia española por haber agredido a un hombre de 21 años dentro de un bar en Alicante.

De acuerdo al periódico Información, el neozelandés pasó dos noches en un calabozo hasta el juicio rápido celebrado este jueves, en el que se declaró culpable.

Si bien la justicia determinó castigarlo con un año de prisión por este delito, Starr solo deberá pagar una multa de 5.000 euros a la víctima al no contar con antecedentes en España. Esta suspensión de la ejecución de la pena tendrá una duración de dos años y estará condicionada a que el actor no vuelva a cometer actos delictuales en la región.

El joven agredido aseguró al medio español que "teníamos a un tipo todo el rato hablándonos detrás de nosotros, mandándonos a la mierda, era de habla inglesa y estaba muy borracho, en un estado de embriaguez muy grande".

"En un momento empezó a hablar conmigo, me empujó y forcejeamos. Me metió un golpe en la cara que me reventó la ceja y me dio un golpe en la mandíbula. Ahí comenzó una trifulca. No sabía ni quien era el actor", agregó.

Anthony Starr se encontraba en esa ciudad de España grabando una película dirigida por Guy Ritchie.