Actor Gary Busey es acusado por delitos sexuales en pleno evento junto a seguidores

Una denuncia por presunta autoría de delitos sexuales durante el curso de la convención de cine de terror Monster Mania en Nueva Jersey terminó en una imputación contra el actor estadounidense Gary Busey.

El nominado al Oscar por su interpretación en "The Buddy Holly Story" era un invitado especial en el hotel Doubletree y acorde a policía de un suburbio del estado, Cherryhill, enfrenta cargos por delitos sexuales ocurridos en pleno evento.

Pese a que las autoridades no lo catalogaron como sospechoso, fue acusado de intento de contacto sexual y de acoso sexual entre el 12 y el 14 de agosto, donde se efectuó la reunión.

Por el momento, representantes legales del actor, quien se caracteriza por aparecer en roles secundarios en películas conmo "Punto de Quiebre", "Predador 2" y "The Eye of the Tiger", no han emitido comentarios al respecto.