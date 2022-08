Actor Scott Patterson revela acoso vivido durante rodaje de "Las Chicas Gilmore": "Me hizo sentir avergonzado""

El intérprete Scott Patterson se sinceró con respecto a una situación de hostigamiento sexual laboral mientras rodaba la tercera temporada de "Gilmore Girls" veinte años atrás y aseguró que lo hizo sentir "increíblemente pequeño".

Durante su podcast "I am all in" quien interpretó al dueño de una cafetería Luke Danes se refirió en específico a un capítulo titulado"¡Keg! Max!" de 2003, el que estuvo lejos de disfrutar pues giraba en torno a una parte de su aspecto físico.

Durante el episodio, Lorelai Gillmore y su Sookie St. James (Melissa McCarthy) descutían sobre el el trasero de Patterson, situación que terminó por irritarlo en la vida real. "Todo giraba en torno al culo, el culo, el culo, el culo", enfatizó.

"Fue el momento más perturbador que he pasado en ese plató, y no podía esperar a que terminara ese día"."Me di cuenta de que no estaba bien, y no me hizo sentir cómodo en absoluto. Me hizo sentir muy avergonzado, en realidad", reveló.

Sobre la sensación percibida al ser objetivado en el episodio, opinó que "es tan repugnante que las mujeres cosifiquen a los hombres como que los hombres cosifiquen a las mujeres, y es igual de dañino".

"Es exasperante que te traten así porque te tratan como un objeto. Es perturbador y repugnante, y tuve que soportarlo durante toda la escena y en muchas tomas", detalló.

Además, dejó una reflexión por lo vivido: "Sólo porque fuera 2003 no significa que estuviera bien. Nunca está bien, y no me sentí cómodo haciéndolo, y me molestó. Y nunca dije nada, así que me enfadé conmigo mismo por no haber dicho nada. Pero tenía este trabajo, y no quería hacer olas y todo eso".