La actriz mexicana Aislinn Derbez sorprendió a sus seguidores al posar en topless, tras años de no estar cómoda con su cuerpo. La protagonista de "La Casa de las Flores" escribió junto a la foto que "creo que hace tres años no me había vuelto a sentir tan cómoda con mi cuerpo. Había hecho muy poco ejercicio en los últimos 3 años pues me enfoqué más en mi proceso de maternidad y los ajustes hormonales tan extremos que viví. Ahora he decidido regresar a mi, y el primer y más difícil paso (para mi, jaja) es el ejercicio, para mi la motivación de tener buen cuerpo” nunca ha sido suficiente para dejar la hueva a un lado. Para lograr equilibrio constante necesitamos tres cosas constantes: movimiento físico, momentos de meditación o introspección y terapia".

