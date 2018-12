Actriz de "Orange is the New Black" acusó a Geoffrey Rush de acoso sexual

Una nueva acusación recae en el actor australiano Geoffrey Rush, esta vez, por una de las protagonistas de la serie de Netflix, "Orange is the New Black".

En conversación con New York Times, la intérprete Yael Stone sostuvo que el incidente ocurrió mientras ambos eran parte de la obra de teatro "The Diary of Madman" en 2010 y 2011.

Sostuvo que el actor bailó desnudo delante de ella en el camerino, usando un espejo para mirarla mientras se duchaba y que además le mandaba mensajes eróticos.

"Yo tenía muy poca experiencia, él era una estrella reconocida internacionalmente, ha ganado todo lo que se puede ganar", sostuvo en una entrevista a ABC que se publicará durante este lunes.

Por su parte, Rush se defendió señalando que las acusaciones son "incorrectas y en algunas casos se han sacado totalmente de contexto".

No es la primera vez que el actor debe enfrentar este tipo de denuncias, ya que su compatriota y colega Eryn Jean Norvill señaló que el hombre le tocó los pechos durante la producción de la obra "King Lear", en una declaración escrita presentada al Tribunal Federal de Sidney.