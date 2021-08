Actriz de "Orange Is the New Black" dejó la Cienciología: "Ya no es parte de mi vida"

La actriz de "Orange Is the New Black" y "That' 70s Show", Laura Prepon, reflexionó sobre los diferentes cambios que la maternidad ha traído a su vida, incluida su ruptura con la Iglesia de la Cienciología.

"Ya no practico Cienciología. Siempre he tenido una mentalidad muy abierta, incluso desde que era niña. Fui criado como católico y judío. He rezado en iglesias, meditado en templos", dijo la actriz a People.

"He estudiado la teoría china de los meridianos. No he practicado Cienciología en cerca de cinco años y ya no es parte de mi vida", agregó la intérprete de "Alex" en "Orange is the New Black".

Prepon dijo que sus prácticas espirituales ahora se centran más en la meditación. "Meditamos a diario (junto a su esposo, el actor Ben Foster) y me gusta mucho, porque es algo que me ayuda a escuchar mi propia voz y es algo que podemos hacer juntos", dijo.

"Si la maternidad me ha enseñado algo hasta ahora, es que algo puede funcionar durante un período de tiempo y luego sigues adelante y evolucionas a partir de eso", sentenció Prepon.