Actriz de "Perdona Nuestros Pecados" contó que el reggaetón la ayuda para relajarse

Isabel Quiroga se ha convertido en uno de los personajes más potentes de "Perdona Nuestros Pecados", la exitosa teleserie de Mega.

Detrás de este rol se encuentra la actriz Alejandra Araya, quien contó en una entrevista a LUN sus métodos para salir de la intensidad de su papel.

Para eso, retomó el baile (en su infancia fue bailarina del Bafochi), aunque enfocado en ritmos urbanos como el reggaetón y el hip hop.

"Nunca pensé que iba a llegar a bailar estos ritmos, fue un desafío personal y me ha gustado porque me he sacado hartos prejuicios. Uno piensa en reggaetón y dice perreo hasta el suelo hasta las seis de la mañana, está muy sexualizado. Pero cada ritmo tiene su técnica y eso es lo que me ha gustado aprender", dijo.

Además del desafió que otorga en materia de aprendizaje, apuntó a laimportancia de de olvidar la carga de Isabel Quiroja."Salir de la intensidad emocional y dramática de mi personaje, por eso elegí ritmos más prendidos y no algo más técnico o estructurado como el ballet. Es una forma de liberación y de conectarme con el cuerpo, que es algo que me gusta mucho", dijo.