Actriz de "Pituca Sin Lucas" acusó violentos mensajes tras abrir cuenta en plataforma para adultos

Andrea Zuckerman, conocida por "Pituca Sin Lucas", se sinceró sobre los mensajes que recibe a través de redes sociales tras abrir una cuenta de Unlok, plataforma de contenido erótico para adultos.

"Tengo muchísima tristeza por cómo mis compatriotas me tratan por simplemente abrir Unlok, y por cómo nos tratan a las mujeres chilenas que solo somos un aporte. Mucha violencia por las groserías y horribles palabras y fotos que envían por dm. Jamás pensé que el hombre chileno fuera tan odioso con nosotras", dijo.

Recalcó que no todos los mensajes que le llegaban eran desubicados, pero sí "que el 90% se demuestre así de agresivos es realmente muy doloroso. Cuando una persona sube contenido a estas plataformas, por las razones que sea, se espera respeto como mínimo".

"La #sensualidad es sana y no debe ser agredida ni atacada ni denostada con groserías ni violencia verbal ni de ninguna manera. Lo he dicho y lo repetiré mil veces lo sensual en contexto adecuado no hace daño, y debe ser respetado porque todos los cuerpos son dignos de respeto", agregó en una publicación