Actriz de "The Boys" reveló que sufrió ataque racista en la calle

La actriz de "The Boys" Karen Fukuhara reveló en Instagram que fue víctima de un ataque racista físico mientras estaba en una calle.

La estadounidense de padres japoneses, quien interpreta a "Kimiko" en la serie de Amazon, compartió que caminaba por la calle cuando "un hombre me golpeó en la nuca".

"Esta mierda tiene que parar", escribió Fukuhara en una publicación de Instagram describiendo el ataque. "Las mujeres, los asiáticos y los ancianos necesitamos su ayuda", expresó.

Aunque no especificó la ubicación del incidente, la actriz escribió que "iba caminando para tomar un café y un hombre me golpeó en la nuca. Salió de la nada. No hicimos contacto visual antes, no estaba haciendo nada fuera de lo común. Cuando miré hacia atrás, estaba a unos metros de mí".

"Esta es la primera vez que me lastiman físicamente, aunque en el pasado me han dirigido insultos raciales y acciones hirientes", escribió, y agregó que está "físicamente bien".

Dentro de los comentarios a la publicación está el de Karl Urban que interpreta a "Butcher", quien lamentó lo ocurrido y que le "entristece profundamente" saber del ataque. "Me alegro de que estés bien ¡Esta mierda xenófoba anti asiática tiene que parar!", escribió.