Aseguran que el actor Leonardo DiCaprio (48) y la modelo Gigi Hadid (28) no han puesto un cese definitivo a su relación, sino que la mantienen un romance abierto debido a que sus agendas respectivas se mantienen ocupadas.

Según señaló exclusivamente una fuente al medio US Weekly, la joven, quien comparte un hijo en común con su expareja, el cantante Zayn, y el intérprete de "Don't Look Up" se encuentran en una situación sentimental "amistosa y sin ataduras en este momento".

"Viajan tan a menudo que es mejor para ellos mantener su relación abierta y fluida. Ninguno de los dos quiere sentar la cabeza por el momento", manifestó la misma fuente.

La primera vez que la supermodelo y el ganador del Oscar fueron vinculados ocurrió en septiembre de 2022, después de que se les viera saliendo juntos en la Semana de la Moda de Nueva York.

Mientras que en febrero y tras varios meses saliendo, fue ventilado que la pareja dejó de verse porque la relación, en ese momento, "no había funcionado", relató otra fuente al señalado medio.