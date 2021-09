Actualizó su estado de salud: Mark Hoppus está "agradecido" de completar su quinta ronda de quimioterapia

El vocalista y bajista de Blink-182, Mark Hoppus, manifestó su gratitud después de –por primera vez– no tener que someterse al rutinario e invasivo tratamiento para el linfoma grado cuatro que lo aqueja.

"Hoy estoy agradecido de no recibir quimioterapia" comunicó Hoppus a través de su cuenta de Twitter.

Today I’m grateful to not be going in for chemotherapy. It’s been three weeks since my last treatment. Normally I’d be going in today. “Normally.” Damn. Getting pumped full of poison every three weeks is my normal.

On the 29th I get scanned and will know if it worked.

😬🙏🏻