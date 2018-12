Acusan a Valdivia y Daniela Aránguiz de agresión en un hotel de Las Condes

Una seria denuncia por agresión recibió el futbolista Jorge Valdivia y su esposa Daniela Aránguiz, quienes fueron acusados de agredir física y verbalmente a una camarera de un hotel de Las Condes.

Según publica La Cuarta, la mediática pareja llegó al recinto la madrugada del jueves en compañía de un grupo compuesto por dos hombres y una mujer. Tras ser ubicados en una mesa exclusiva comenzaron el festejo, hasta que en un momento la administración del hotel les comunicó que podían pedir una última ronda de tragos.

De acuerdo al periódico, Aránguiz aceptó, pero los hombres del grupo quisieron continuar con la celebración. Sin embargo el altercado denunciado se produjo al momento de pagar la cuenta cuando, según el documento, Valdivia escuchó un comentario hecho por uno de sus acompañantes sobre la mesera que los atendía. "No seas desubicado hombre, la señorita te escuchó", le dijo para detener la situación.

Esto hizo que Daniela Aránguiz entrara en cólera y se lanzara contra la mujer, preguntando "a gritos si quería realizarle una poco decorosa maniobra sexual a su marido", detalla La Cuarta.

Esto produjo un fuerte intercambio de palabras en el que incluso Aránguiz trató de golpear a la mesera. En esa trifulca, Valdivia le propinó un codazo y un empujón a la garzona, quien agregó que "tras eso me intenta tomar de la mano, me aprieta la muñeca y comienza a pedir a gritos y con insultos que me sacaran de ahí".

Las imágenes de seguridad del hotel ya fueron requeridas por la Fiscalía Oriente, entidad a cargo de la investigación.

"Voy a demandar a los involucrados"

Por su parte Daniela Aránguiz utilizó la pantalla de "El Matinal de Chilevisión" para desmentir lo ocurrido y asegurar que fue la mesera quien inició todo diciéndole "cara de cuica".

"¿Te estás riendo de mí?", le respondió la ex "Mekano", según su versión.

"Esto es una constancia a Carabineros que la puede poner cualquier persona, también tenemos que pensar que puede ser inventada y que aquí hay cámaras en todos los hoteles. Yo voy a pedir esas cámaras y las voy entregar al matinal apenas las tenga, porque como hay una portada, el hotel está en la obligación de darme esas cámaras, porque ustedes saben que una imagen valen más que mil palabras", cerró.