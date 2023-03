Adriana Barrientos reveló las amenazas que recibe en redes sociales: "Tiene la intención de agredirme sexualmente"

Adriana Barrientos reveló que ha recibido continuas amenazas en sus redes sociales, donde un sujeto que se hace llamar Diego le ha asegurado en numerosas veces que tiene intenciones de atacarla.

Durante su participación en el programa "Zona de Estrellas", la modelo aseguró que "recibí mensajes de una persona que dice que tiene la intención de agredirme sexualmente de la peor forma posible, y entre varias personas".

"Dice que me vaya preparando porque prontamente voy a ser agredida. Él responde a mis historias, yo a veces hago historias en bikini, y ahí me dice 'prepárate'... Me dice que me va a atacar no solo él, me van a atacar y violentar cinco personas. Él con cinco personas. Es súper violento", comentó entre lágrimas.

Según dio a conocer, la situación comenzó hace un par de meses atrás y pese a que realizó una denuncia en cibercrimen, "la Fiscalía ni siquiera me llamó a declarar, y llegué con los mensajes de Instagram. Denuncié, siempre sin respuesta", concluyó.