"Ahora no soy nadie para él": Katherine Orellana en picada contra Rafael Araneda

La cantante y exparticipante de la versión original de Rojo, Katherine Orellana, quien cruzó problemas de salud el último tiempo, criticó el nulo apoyo actual del animador del espacio, Rafael Araneda, e hizo una comparación con tiempos pasados.

"Ese huevón ni me ha llamado (...) no quiero que haga nada, se trata de cariño, de que él hizo mentiras de cariño. Cuando le serví, ahí era la 'morenaza de Rancagua', ahora no soy nadie para él", lanzó en el programa de farándula "Sígueme y te sigo" de TV+.

Invitada en modalidad telemática, además de conversar sobre sus dificultades y recuperación, recibió una contrarespuesta de Titi García Huidobro, que es compañera de Araneda en Radio Pudahuel, al mencionar que quizás su colega no se había enterado.

"Yo creo que lo sabe, pero creo que le da lo mismo en realidad. Honestamente, mira, en la farándula las cosas les cuesta decir por su nombre, y a mi no me da lo mismo decir las cosas por su nombre".

"La única persona que ha estado conmigo dentro de Rojo ha sido Rodrigo Díaz, nadie más. Aquí (en el programa) se trató de una relación de trabajo, de eso me di cuenta, de que yo soy un número no más para la televisión", cerró sobre el tema.