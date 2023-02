"Al instante pensé está mal eso": Pareja del "Kiwi" analizó el desafortunado beso a Pamela Leiva

El fugaz retorno a la televisión del Kiwi fue comentado por su pareja María Elena Véliz quien opinó sobre el despido del notero tras abalanzarse sobre la comediante Pamela Leiva sin su consentimiento.

"No sé si le dio o no el beso, pero la intención estuvo. Al instante pensé está mal eso. Nosotros somos de otra época, pero yo sé que eso no se hace", señaló Véliz en entrevista con LUN.

Sobre el momento que le costó su salida de TVN, reveló "siempre supe que era una talla nomás. Arturo es acelerado, hiperventilado. Creo que fue un impulso. Acostumbrado a los móviles antiguos, lo hizo para hacerse el chistoso"

La polola de Arturo Walden defendió que no hubo malicia en lo ocurrido: "Se la quiso jugar en esta vuelta a la TV, pero jamás actuó con mala intención. Lo que yo sí sabía es que esto iba a tener consecuencias. Y no me equivoqué"

"Me parece bien que como mujeres no aceptemos cosas que antes parecían aceptables. Pero soy vieja. Antes, cosas como estas se consideraban tallas", analizó Véliz, aunque no estuvo de acuerdo con el trato posterior.

"Arturo se equivocó, hizo algo malo y pidió disculpas, pero la forma en que lo echaron fue brutal. Ningún ser humano se merece que lo traten así. Lo humillaron", manifestó.