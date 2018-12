Ale Valle respondió a Mariela Sotomayor: "Que haga una autocrítica"

Este lunes Alejandra Valle comunicó la salida de la periodista Mariela Sotomayor del panel de "Intrusos" en 2019. "No se va por su mal desempeño. Ella está saliendo porque desde 2019 vamos a ser menos. Porque la industria de la televisión está complicada en todas partes", explicó transparentemente la conductora del programa de farándula.

Sin embargo, Sotomayor no tenía la misma visión de su salida: "Nunca me sentí parte del equipo", remató más tarde la periodista, desmarcándose de su ex equipo.

Sus declaraciones no cayeron bien al interior de "Intrusos" y fue la propia Valle quien se encargó de responderle. "El mea culpa lo tendría que hacer ella. Yo hablé mil veces con ella y todos los hicieron, la intentamos contener, porque muchas veces llegó llorando al programa por cosas personales", explicó a La Cuarta.

"Jamás vi que ella fuera del aire tuviera un problema con alguien. Ninguno de nosotros se junta los fines de semana, no somos especialmente amigos. Tenemos todos un trato cordial, nos quedamos todos los martes a almorzar juntos, ella no se quedaba porque no podía, no porque no estuviese invitada", agregó la conductora del espacio.

Por su parte, el productor Rodrigo León indicó que "estamos muy desilusionados por cómo se han dado las cosas estos últimos dos días. Nuestros panelistas nada tuvieron que ver con la salida de Mariela".