Alejandra Díaz: El movimiento feminista nos discrimina a modelos y anfitrionas

Durante las Fiestas Patrias, la modelo y ex Miss Playboy Alejandra Díaz participó como candidata a Reina del Festival de la Patria, que se realiza en el Parque Metropolitano de Santiago, instancia en la que criticó al movimiento feminista.

"Me estoy reinventando. El movimiento feminista, en general, ha afectado a las chicas que trabajamos en el rubro", dijo a LUN. "A las anfitrionas, promotoras y modelos nos ha bajado la cantidad de pega", agregó.

Díaz dijo que la disminución del trabajo se debe a factores económicos pero apuntó a un ítem especial: "El auge de los movimientos feministas. No es que los hombres no quieran ver a una chica linda bailando y actuando; sucede que los empresarios nos contratan menos para evitar que los critiquen", contó.

"Yo al final siento que estos movimientos nos discriminan", puntualizó la modelo.

La también actriz reflexionó más allá: "Mira, está bien que existan movimientos por la liberación de la mujer, pero yo tengo todo el derecho a mostrar el cuerpo si quiero. Si Dios me hizo bonita y con más cualidades, ¿por qué no las puedo mostrar?", explicó.

"Yo tengo otras condiciones y capacidades intelectuales también: hace nueve años me titulé de educadora de párvulos. Pero igual le saco partido a que soy bonita. Yo mantengo a mi hijo, mi casa, y con estas críticas me quieren obligar a ser algo que ellas quieren", agregó Díaz.

La modelo también se refirió a su presente laboral. "Ahora estamos en un momento que no es tan bueno. Hasta junio de este año fue difícil mantenerse. Hace unos años había harto trabajo. Por ejemplo, en 'Morandé con Compañía' ya no hacen sketches con chicas en ropa interior. No es que no quieran hacerlo, sino que tratan de no molestar a los grupos feministas. Yo perdí una vitrina", declaró.

Finalmente, Díaz expresó: "A las mujeres nos gustan los hombres guapos ¿Te imaginas que aparezca un movimiento de hombres que prohíba que los hombres se saquen la polera en un show?".