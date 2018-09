Alejandra Díaz insiste: “¿Qué pasa con la violencia de mujeres hacia otras mujeres?”

View this post on Instagram

Igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Violencia de los varones hacia las mujeres Y qué pasa con la violencia de mujeres hacia otras mujeres? Referirse a uno de manera peyorativa es correcto? Gracias a los que me defienden siempre 😘😘y a los que entendieron, que no estoy en contra, simplemente quise decir qué hay menos trabajo, no solo para mi, también para muchas otras chicas colegas modelos, anfitrionas, promotoras que han visto disminuir su trabajo. Lo importante para mi, es el respeto por sobre todas las cosas, somos todos seres únicos y siempre habrán diferencias de opiniones, pero hay que ser tolerantes y respetarnos como seres humanos cada uno con su individualidad😘

A post shared by ALEJANDRA DIAZ (@alediazpalestini) on Sep 19, 2018 at 11:27pm PDT