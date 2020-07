Alex Hernández defiende a José Miguel Viñuela: "Se le está crucificando"

La "broma" de cortar el cabello a un camarógrafo en plena transmisión del "Mucho Gusto" le costó caro a José Miguel Viñuela. Su salida indefinida del matinal y la demanda interpuesta por el joven profesional en su contra, son parte de lo que ha debido afrontar.

Sin embargo, recibió el apoyo de un viejo conocido, el ex director de "Mekano" Alex Hernández. En conversación con La Tercera, sostuvo que se le está crucificando más duro de lo que realmente corresponde, en especial, sostiene, porque reconoció haber cometido un error.

"Es una situación donde él reconoció no haber medido las consecuencias de lo que él estaba haciendo, pero también hay que decir que el ambiente estaba propiciado para que las cosas pasaran de una manera: estaba la música adecuada para hacerlo, y estaban todos los elementos para que él avanzara y no retrocediera. Y por otra línea del análisis hay una realidad hoy día, y es que muchas cosas adquieren un tono mucho más alto del que realmente tienen para quienes lo están haciendo, y pasan a ser políticamente incorrectas y exageradamente políticamente incorrectas", señaló.

También, dijo que no ha tenido el apoyo de su equipo de trabajo. "Pero sí efectivamente hay algo que está desproporcionado aquí y que tiene que ver con el trato que se le está dando al Jose en todos lados, porque él era parte de un equipo en ese minuto, y cuando uno es parte de un equipo el equipo tiene que salir atrás a apoyarlo y no dejarlo solo. Esta cuestión es como cuando despiden a Ketherine Salosny del matinal ("Buenos días a todos") años atrás y Camiroaga queda solo en el Copihue de Oro y lo pifian. Así como esas ocasiones el animador muchas veces tiene que colocar el pecho a las balas más allá de lo que le corresponde y eso está mal, está muy mal que pase, porque eso significa que no tiene un equipo atrás que lo esté respaldando como corresponde, porque el ambiente estaba propiciado para que eso siguiera".

"Tal vez a nombre del equipo alguien debió salir a decir algo, otra de las animadoras, ni siquiera digo alguien detrás de cámara, sino que no dejarlo tan solo. Efectivamente él reconoció que no midió lo que estaba haciendo y eso también tiene un valor. Yo conozco al Jose, sé que jamás intentaría humillar a alguien ni nada, eso lo sé porque lo conozco, entonces a veces lo que sucede en la pantalla, en este caso particular, muestra una realidad que es una parte de la realidad, que es la parte más evidente porque estás viendo en imágenes, pero desconoces lo que está pasando atrás", complementó.

Finalmente, sostuvo que espera que vuelva en algún minuto al matinal. "Ya se arrepintió, ya entendió, con este último comunicado que acaba de salir está más que claro que él está pasando por un minuto en que claramente está reflexionando, y que bueno que dicen "indefinido" porque abre una puerta que el día de mañana pueda entrar".