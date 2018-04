Alfonso Herrera explicó cuáles fueron las razones de la separación de RBD

Fue en el 2008 cuando la exitosa banda RBD decidió separarse, con cada uno de sus integrantes tomando nuevos desafíos.

En ese lapso de tiempo salieron diversas especulaciones, sin una respuesta clara por parte de los involucrados.

Finalmente fue Alfonso Herrera el encargado de entregar las verdaderas razones tras el quiebre en una entrevista con la revista People.

"El contrato se acababa en 2008 y en 2008 nosotros teníamos que decidir si eso continuaba o eso no continuaba. Y pues yo quería hacer otro tipo de cosas, quería actuar, que es algo que a mí me gusta. Y cuando yo expuse mi punto ante los ejecutivos de Televisa, ante Pedro Damián y ante mis compañeros fue como... porque el show no es mexicano, es una franquicia que se compró de un show en Argentina entonces si eso continuaba había que comprarle derechos otra vez a los argentinos y pues yo decidí que 'gracias, pero no'", sostuvo el intérprete.

Esta elección que tomó terminó afectando al resto de los integrantes de la banda, Dulce María, Anahí, Christopher Uckerman, Maite Perroni y Christian Chávez, ya que si uno desistía, el resto también por un trato que tenían.