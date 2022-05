Alfredo Castro lanza directa crítica a TVN por repetición de teleseries: "Yo no recibo nada por Pampa Ilusión, Romané"

En conversación con el medio "La voz de los que sobran" este viernes, el actor capitalino Alfredo Castro, denunció al canal público TVN sobre la actual reproducción de su imagen en series dramáticas que fueron relizadas hace dos décadas.

"Está repitiendo las teleseries antiguas porque a las nuevas les va mal. Repiten y repiten, donde yo trabajo, mis compañeros trabajan. Compañeros, compañeras y compañeres que están en una situación dramática en estos momentos de trabajo", introdujo.

"¿Tú crees que nosotros recibimos algún peso de TVN por ese trabajo que hicimos hace 20 años? Nada, nada nada. ¡Ni un puto peso!", exclamó el galardonado actor nacional quien ha recibido dos premios Platino en años consecutivos.

Agregó que la organización Chile Actores son los encargados de cobrar. pero que la remuneración ha ido decreciendo: "pero al principio es un tanto por ciento, la segunda vez es menos, el 40%, el 30%, el 20%, el 1%", enunció.

"Yo no recibo nada por Pampa Ilusión, por Romané, por todos esos trabajos que fueron mi creación y la de muchos. No recibimos ni un puto peso, pero sí recibe TVN, que no es televisión pública", aseguró sobre la estación que recibe financiamiento privado pese mantener tal título.

Para concluir, quien ha participado de más de cincuenta películas a lo largo de su vida, lanzó un sarcástico comentario "pregúntenle -al canal- cuánto gana por avisaje por esas teleseries que las sigue viendo la gente con mucha pasión".