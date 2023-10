Alfredo Lamadrid acusó de "traidor" a Felipe Avello por un comentario

El histórico conductor Alfredo Lamadrid recordó un hecho que hizo tratar de "traidor" al periodista y comediante Felipe Avello.

Lamadrid dijo en el programa Not News que una vez Avelló "llegó a la Uniacc donde yo trabajaba y me habló que quería hacer esto y lo otro, y lo metimos en el programa del Sábado por la Noche del Pollo Valdivia".

"Tenía buenas ideas, era ingenioso, lo ayudé harto, lo llevé a Mega y lo metí a un equipo, no lo conocía nadie", siguió contando el ex conductor de "Humanamente Hablando", quien afirmó que en una ocasión "lo terminaron despidiendo, fui a hablar que estaban cometiendo un error. No siempre te hacen caso".

Tras ello, Lamadrid dijo que Avello "salió en un programa de farándula atacándome que yo hacía un programa anticuado", contó Lamadrid.

"Un día nos encontramos en la calle y le dije 'eres un traidor, esas cosas no se hacen, ir a hablar de una persona que te ha ayudado y después denostarlo'", contó.

"Corté un poco la relación y una noche me llamó por teléfono, me dijo que había entendido, que había sido un poco traidor, me pidió disculpas y se las acepté. Lo perdoné, son niñerías de estos muchachos jóvenes", declaró.