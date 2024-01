Alison Mandel se recupera de lesión previo a Viña 2024: "Voy a ir con zapatillas"

La humorista Alison Mandel se sinceró sobre los cuidados que está dando a ciertas lesiones que se arrastran desde hace varios años.

En conversación con LUN, la ex "El club de la comedia" y parte del cartel de humoristas que se presentará en la próxima versión del Festival de Viña, reveló que se enteró que además presenta problemas a la cadera.

"Todo partió porque yo tengo un desgarro desde hace 10 años en un músculo por dentro de la pierna, en el muslo", introdujo. "Me desgarré cuando hacía circo y me lo traté muy mal. Me hice acupuntura, fui al quiropráctico y, según yo, lo había tratado", agregó.

Sin embargo, fue tras hacerse exámenes nuevamente que se dio cuenta del diagnóstico completo. "En la resonancia salió que tenía un hematoma interno, una rotura del lábrum (en la cadera derecha) y el desgarro, que era como un hoyo", lanzó Mandel.

¿Cómo se está cuidando Alison Mandel previo a Viña 2024?

"Salió todo mal", enfatizó la mujer de 40 años. "Yo me autodenomino como muy bruta, pude vivir con ese dolor (del desgarro) y podría haber seguido, pero dije 'es momento de cuidarse a sí misma' y ahora estoy tan arrepentida", relató.

Sobre cómo se dio cuenta la posible magnitud del problema, Alison Mandel reveló que ocurrió en un incómodo viaje en avión a Temuco para brindar un show.

"No hallaba cómo sentarme y me empecé a desesperar. Me duele al hacer ejercicio. Yo estaba haciendo dos shows por noche y bajé a uno, porque igual me muevo harto en el escenario y terminaba muy adolorida".

Actualmente, la humorista y pareja de Pedro Ruminot se encuentra en rehabilitación desde hace tres meses y va a kinesiólogo. "Hay períodos en que no me duele, entonces voy cuando tengo mucho dolor".

Para hacer frente a este problema en su reencuentro con la Quinta Vergara, Mandel aseguró que tomará una decisión en el vestuario. "La vez pasada fui con tacos, estaba más joven. Ahora voy a ir con zapatillas, porque estoy medio endeble y adolorida, pero eso nunca se va a notar", cerró.