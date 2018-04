Allison Mack intentó reclutar a Emma Watson para secta de esclavas sexuales

El pasado viernes la actriz Allison Mack fue detenida por su presunta participación en una secta de esclavas sexuales, y de a poco se han ido conociendo más detalles.

Si bien la joven recordada por la serie "Smallville" se declaró inocente después de su arresto, Business Insider recopiló conversaciones en redes sociales que evidenciarían su rol de reclutadora para el grupo denominado como Nxivm.

Una de las personas que Mack intentó seducir para que ingresara al culto sexual fue una de las actrices más famosas del mundo: Emma Watson.

Fueron dos mensajes en Twitter los que Mack hizo a Watson, quien aparentemente no le respondió:

"Soy una actriz como tú y estoy involucrada en un impresionante movimiento de mujeres que creo que te gustaría. Me encantaría que hablásemos si estás disponible", le escribió en enero de 2016.

Un mes después trató nuevamente con Watson: "Emma, participo en un movimiento único de desarrollo humano y de mujeres del que me encantaría contarte. Como una colega actriz puedo relacionarme a tu visión de mundo. Creo que podríamos trabajar juntas. Déjame saber si estás dispuesta a conversar".

Otro mensaje de Twitter reveló una propuesta similar que Allison Mack realizó a la cantante Kelly Clarkson.

@kelly_clarkson I heard through the grapevine that you're a fan of Smallville. I'm a fan of yours as well! I'd love to chat sometime.