Amaia Montero publica su primera foto después de ser ingresada a la clínica

La cantante española Amaia Montero, quien preocupó a sus seguidores en octubre al mostrarse triste en redes sociales junto a un desesperanzador mensaje, ahora provocó alivio después de compartir una imagen sonriente de ella.

Durante un mes estuvo la exvoz de la banda de pop La oreja de Van Gogh fue internada en la Clínica de Navarra, y tiempo antes, llamó la atención por escribir "si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida", al lado de una foto suya con una triste expresión.

Ya de vuelta tras haber sufrido "un fuerte cuadro de estrés y ansiedad" después de dos meses de inactividad en su cuenta de Instagram, la artista publicó una captura de ella misma, tomando aire fresco durante un paseo.

"Todavía no estoy preparada para explicar detalladamente qué me ha ocurrido", dijo a Socialité tras ser abordada por periodistas. Además, se quejó del trato de los medios a su familia: "Ha sido bastante heavy", comentó.