Amber Heard pone fin a apelación del caso por difamación e indemnizará a Johnny Depp

Luego de presentar junto a su equipo legal la apelación a su condena por difamación contra Johnny Depp, la actriz Amber Heard ha anunciado que no continuará con el proceso legal tras llegar a un acuerdo monetario con su exmarido.

En un comunicado obtenido por el portal TMZ, Heard ha explicado sus motivos para no seguir adelante con la apelación, afirmando que "esto no es un acto de concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto a que mi voz avance".

"Tomé esta decisión después de haber perdido la fe en el sistema legal estadounidense, donde mi testimonio sin protección sirvió como entretenimiento y forraje para las redes sociales (...) Incluso si mi apelación en Estados Unidos tiene éxito, el mejor resultado sería un nuevo juicio donde un nuevo jurado tendría que considerar la evidencia nuevamente. Simplemente no puedo pasar por eso por tercera vez", argumenta la actriz de Aquaman en el escrito.

En tanto a la indemnización, fuentes informaron que Heard, de 36 años, pagará $1 millón de dólares a Depp, una cifra pequeña en comparación a los $15 millones que determinó el veredicto del juicio.