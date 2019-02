Amigo de "Cangri" reveló dónde lo hallaron y cómo dejó una cruz antes de morir

Siguen conociéndose detalles de la impactante muerte del ex chico reality Sebastián "Cangri" Leiva, cuyo cuerpo fue hallado en Bolivia tras intensos operativos de búsqueda.

Según el relato de uno de sus cercanos, "si hubiera alcanzado a caminar un kilómetro y medio más se salvaba", pues sus restos aparecieron a esa distancia de una carretera.

Felipe Valenzuela, amigo y mánager del "Cangri", quien lo acompañó en el viaje hacia el Norte para filmar su videoclip, conversó con el matinal "La Mañana" de Chilevisión y reveló cómo fueron sus últimos minutos con vida.

"Había una montaña de piedra y Sebastián le hizo una cruz y puso sus lentes en la cruz y después siguió su camino. Fue encontrado a menos de un kilómetro y medio de la carretera", confesó.

Valenzuela estaba en San Pedro de Atacama con él y contó que Leiva "no iba con bolso, no iba con nada. Iba con short y polera. Era raro que no volviera, por eso decidimos hacer la denuncia por presunta desgracia esa misma noche".

Asimismo, confesó conmocionado que la situación fue desgarradora para la familia y su círculo más cercano, y que un arma "con la que sale Cangri, con la que festinan algunos diciendo con que es un delincuente, esa arma no es de verdad. Es una gran persona".

Rodrigo Vera, amigo que encontró su cuerpo sin vida dijo al matinal de Mega que "en ese lugar no hay camino, es un cerro. Él estaba cobijado en algunas rocas porque creo que el frío lo superó".

Según él, no tenía razones para ir a Bolivia, pues "tenía un arraigo por un tema anterior de hace unos meses. Algo pasó, lo cual yo no sé aún, está en las manos de la policía. Por algo se subió a esa camioneta y estaba con esas personas. Lo que sé es que los asaltaron, estaba con short y polera botado en el desierto".