Amigo de Cristián de la Fuente defendió infidelidad: "Yo he besado gente que no es mi pareja"

Luego que el actor Cristián de la Fuente reconociera una infidelidad, tras ser captado en un video besando a una joven, uno de sus amigos intentó defenderlo con declaraciones que llamaron la atención en México.

Se trata del actor mexicano Jorge Salinas, quien dijo: "Yo he besado gente que no es mi pareja y han sido accidentes... No juzguemos tanto, somos todo humanos".

"Cristián tiene una familia bellísima y una mujer preciosa. Finalmente, es un tema de pareja", agregó.

De manera insólita, el intérprete de series como "Mujer, casos de la vida real" y "La fea más bella" esbozó que la culpa de este tipo de situaciones tiene que ver con la ingesta de bebidas alcohólicas.

"El alcohol te hacer hacer muchas pendejadas y si su mujer dice 'no pasa nada', entonces no pasa nada", dijo a los medios de su país.

