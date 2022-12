"Andaba muy decaída": Cecilia Bolocco preocupó a seguidores y deberá cambiar alimentación

Luego de la polémica por dichos que fueron calificados de gordofóbicos, Cecilia Bolocco volvió a sus tradicionales transmisiones por Instagram y preocupó a sus seguidores al contar su actual estado de salud.

"Yo soy (talla) 38. Era 36, pero he comido mucho chocolate. Entre paréntesis, dejé de ser vegana porque me hice unos exámenes y me salieron mal", reveló.

Según su relato, "ahora estoy con, no sé... Me toco y me salen moretones, entonces ahora estoy comiendo poquito, poquito pollo, pavo y pescado, eso es todo".

Con esos cambios en su alimentación, Bolocco espera tener "más energía porque andaba muy decaída".