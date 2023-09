Angélica Sepúlveda revivió brutal pelea con Pamela Leiva en "1810"

Angélica Sepúlveda regresó a Canal 13 en "El Purgatorio", donde se enfrentó a Arturo Longton, su excompañero de encierro.

Mientras el programa repasaba las más grandes polémicas de la profesora de lenguaje, la brutal pelea que protagonizó junto a Pamela Leiva en "1810" salió a colación.

En dicha ocasión, la "fierecilla de Yungay" increpó a la ahora comediante tras una competencia, lanzando varios insultos referentes a su físico.

La versión de Angélica

A 15 años del hecho, Sepúlveda se refirió a esta discusión afirmando que, si bien se arrepiente de algunas palabras que utilizó, mantiene su postura.

"Me arrepiento de unas palabras que utilicé, pero me da mucha lata que no hubieran mostrado por qué se generó esa reacción mía", dijo la exchica reality, revelando que todo fue en defensa de uno "de la persona que ella había agredido".

"El equipo de nosotros ganó y estaba dentro del de ellos Aldo Rodríguez, al que atacaron de una forma terrible", explicó la ganadora de "Granjeras".

Posteriormente Nacho Gutiérrez, animador del espacio, consultó a Sepúlveda qué le diría a la humorista, haciendo un desafiante llamado.

"Cuenta la verdad. Di la verdad, confiesa por qué hubo esa reacción", señaló.