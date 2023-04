Angus Cloud de "Euphoria" es acusado de abuso verbal y grave adicción a las drogas por exmanager

Angus Cloud, mejor conocido por su papel en "Euphoria", fue acusado por Diomi Cordero, su exmanager, de constante "maltrato verbal y emocional", además de una grave adicción a las drogas y deberle dinero por su trabajo.

A través de su cuenta de Twitter el hombre, que fue contratado por Cloud tras conocerlo en el centro de salud mental donde trabajaba, expuso al intérprete de "Fesco" y aseguró que le fue "imposible" seguir trabajando con él, por lo que renunció en febrero del 2022.

"Intervine y lo ayudé a establecer un nuevo equipo" comentó, asegurando que esto ayudó a Angus a "recuperar el control de su vida personal y profesional".

Sin embargo, Cordero afirmó que, pese a todos los esfuerzos por mantener a la estrella de "Euphoria" lejos de sus adicciones, no tardó en recaer, teniendo como resultado un comportamiento "angustioso y autodestructivo".

"El comportamiento de Angus hacia mí se había vuelto extremadamente abusivo. Había llegado al extremo de degradarme públicamente frente a sus amigos e incluso a mis colegas" declaró, añadiendo que durante este periodo "otros se unieron a Angus como sanguijuelas, aprovechándose de su vulnerabilidad".

"Como resultado de mi renuncia, hace más de un año, he estado buscando el cobro de mis comisiones de administración pendientes de Angus por un total de más de $60,000.00. A pesar de los repetidos intentos de resolver este asunto de manera amistosa, aún no he recibido ninguno de los pagos que se me deben" reveló.

Además, expresó su preocupación por quien fuera su amigo debido a que ahora, Sam Lufti, que tiene antecedentes de trabajar con artistas con graves adicciones, se encarga de su carrera, llamando a mantener a Angus "en sus pensamientos y oraciones".