Anita Alvarado no pudo viajar a Australia al matrimonio de Angie: "La lloramos toda"

Una mixtura de emociones vivió Anita Alvarado durante el reciente matrimonio de su hija Angie en Australia, el cual tuvo que ver desde Chile a través de Zoom.

Según contó a Lun, tuvo problemas para viajar al país oceánico ya que no consiguió autorización para sacar a dos de sus hijos de suelo nacional. "Necesitábamos la autorización de los padres de los dos más chicos: Abril, de 17 años, y Judson de 9 años, y simplemente no se las dieron", aseguró.

"Teníamos todo listo. Yo me saqué la mugre trabajando para que fuéramos todos, ni para el taxi les iba a pedir a estos padres y no firmaron porque no me superan", agregó.

Debido a esto "La Geisha" tuvo que presenciar el casamiento de Angie Alvarado a distancia: "La lloramos toda. Lloramos de alegría por verla realizada y de pena porque ella quería que fuéramos", dijo sobre esta ceremonia, que duró cerca de una hora.

Si bien estaban a miles de kilómetros de distancia, Anita Alvarado confirmó que "acá (en Chile) también celebramos y yo me arreglé".

"El esposo de Angie es maravilloso, él la ama. Es el esposo ideal. Se aman y es impresionante. Me gusta absolutamente porque es un niño sano, apañador y que ama a mi hija", concluyó Alvarado.