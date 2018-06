Antonio Vodanovic dejó la hípica tras doping positivo de uno de sus caballos

El pasado jueves el animador Antonio Vodanovic sorprendió en su Twitter cuando escribió "por mis principios de honestidad, moral y ética he tomado la triste decisión de retirarme de la hípica".

Por mis principios de honestidad , moral y ética he tomado la triste decisión de retirarme de la Hipica . — Antonio Vodanovic (@AVodanovic) 7 de junio de 2018

Uno de sus caballos, el finasangre Hola y Chao, dio positivo en un control de dopaje luego que se disputara el Gran Premio Hipódromo Chile el pasado 5 de mayo.

Este animal dio positivo por clembuterol, un broncodilatador y descongestionante.

"Estoy triste y desencantado por todo lo que pasó. El rumor del doping ya era conocido. Y en la calle ya me hablaban, en el supermercado me preguntaban por el caballo y lo que había pasado. Y yo no quiero pasarla mal", sostuvo a Emol.

En ese sentido, fue claro: "No me pifiaron durante muchos años en el Festival de Viña y no quiero que me pifien cuando vaya al hipódromo".

"Nunca he tenido caballos para arreglar un resultado, eso va contra mi ética. Perdí la confianza en la gente que había depositado mi confianza", cerró.