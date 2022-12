"Aporto con mi granito": Nano Calderón explicó por qué regala dinero en sus redes sociales

"¿Por qué regalas dinero?". Esta fue la pregunta de un seguidor con la que Nano Calderón decidió sincerarse en su cuenta de Instagram.

El hijo de Raquel Argandoña es conocido por hacer transferencias al azar a algunos de sus seguidores, escogiendo un comentario y un "me gusta" en las publicaciones que hace en Instagram.

"¿Por qué no? Día a día muchas personas me escriben pidiendo ayuda. Lógicamente, no puedo darle una mano a todos, aunque quisiera. Tampoco sería justo que escoja a quién sí y a quién no", dijo.

"En vez de escribirme por interno, contándome sus problemas (ya que muchos lo hacen y todos los motivos son igual de válidos), mejor participen en estos sorteos flash que hago", agregó.

"Contestando en concreto, así hago más entretenidas mis redes y, a la vez, aporto con mi granito a mis seguidores activos", finalizó.