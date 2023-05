Araceli Vitta reveló que Daniel Guerrero debe 24 millones de pesos de pensión de alimentos

La actriz Araceli Vitta contó que su ex Daniel Guerrero debe una millonaria cifra por pensión de alimentos por su hijo Sebastián.

Mientras explicaba que ahora presenta un show de stand up de comedia en el que habla de su vida, uno de los aspectos que habla es de la deuda de pensión alimenticia del ex La Sociedad.

"No ha habido sanción, más que el aumento de la deuda", dijo Vitta, además de decir que Guerrero no posee fondo de pensiones.

"No tengo relación con él pero mi hijo sí, esporádica pero la tiene. Jamás le prohibí que no tuviera relación porque me debía plata", explicó Vitta.

Consultada si le ha preguntado a Guerrero por el dinero, la respuesta que ha dicho el músico es "no tengo".