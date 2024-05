"Arenita" criticó a Faloon Larraguibel: la tildó de "arribista y prepotente"

Natalia "Arenita" Rodríguez abordó nuevamente su pasado en "Yingo", sincerándose esta vez sobre su excompañera Faloon Larraguibel.

"¿Qué opinas de F...n? En el reality se le ve una actitud muy de envidiosa, ¿Siempre fue así?", preguntó uno de sus seguidores de Instagram, por lo que la ex figura televisa aprovechó para arremeter contra la actual participante de "Ganar o Servir".

"Nunca he visto un reality y no voy a ver este, así que no tengo idea qué estará pasando allá", partió Rodríguez, quien actualmente está alejada de la televisión y vive en Dinamarca.

Bajo esta línea, la personalidad de redes sociales criticó a la ex Zona Latina: "Lo que sí puedo opinar y sí puedo decir, porque yo conozco a esta persona, es que me caía mal principalmente por su actitud. Arribista, prepotente, mala persona y también trataba mal a los peluqueros del canal", dijo sin filtro.

"Yo creo que lo que están viendo ahora es la realidad no más, nada más que agregar", sentenció.

Cabe mencionar que en el espacio juvenil, la ex "Reina de los pokemones" mantuvo una enemistad con Larraguibel luego de que esta interfiriera en su "tóxica" relación sentimental con Karol Lucero.