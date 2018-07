Arturo Longton derribó mitos sobre su "trabajo": Mintió diciendo que jugaba póker

Arturo Longton se aburrió de mentir. El ex chico reality confesó que por un tiempo le contaba a la gente que jugaba póker de forma profesional, pero esa nunca fue una fuente de ingresos estable para él.

"¡Basta de mentir en verdad! Yo siempre he jugado súper poco póker, nunca he vivido (de eso). Metí esa muletilla pa que no me molestaran porque no hacía nada, cachai", aclaró en "La Noche es Nuestra".

El ex "La Granja" aseguró que "siempre ha existido el morbo de saber qué hago. Siempre me preguntan lo mismo. Para zafar decía juego póker. Pero en verdad jugaba re poco".

Longton, de 39 años, además contó orgulloso que vive con su madre y se levanta al mediodía. Pero también confesó como uno de sus grandes pesares que todavía no encuentra su vocación.