Arturo Longton y la paternidad: "¿Cómo un hijo va a criar otro hijo?"

El chico reality Arturo Longton será uno de los invitados al nuevo capítulo de "Socios de la parrilla", en donde compartirá reflexiones y anécdotas sobre tiempos pasados.

Quien lo acompañará en la nueva edición del programa de Canal 13 será Gonzalo Egas, quien fue rival de Longton en el reality "La granja" y comentarán las razones de las rivalidades entre ambos en el pasado.

"Era un odio mutuo real, no nos soportábamos", aseguró Arturo Longton, aseveración que fue compartida por su actual amigo.

Por su lado, Egas complementó "éramos nuevos, no éramos gente de tele y fue un reality de encierro, no sabíamos nada lo que pasaba afuera, no teníamos contacto con la prensa, era realmente estar en una granja aislados"

Y añadió "los roles estaban asignados con trabajos y Arturo no era muy bueno para hacer esas cosas de campo, se negaba a hacer lo que le decía... y peleábamos por eso".

¿Qué dijo Arturo Longton sobre su decisión de no tener hijos?

En la instancia, el eliminado de "Tierra Brava" además hablará sobre sus razones para no convertirse en padre, decisión que tomó hace mucho tiempo.

"Yo decidí no tener hijos desde que tengo uso de razón, nunca estuvo en mis planes", aseveró Longton, para después sostener su punto con una particular reflexión.

"Considero que yo todavía soy hijo, ¿cómo un hijo va a criar otro hijo? Si soy un niño en cuerpo de grande", comentó. "Imagínate si te digo que no estoy preparado para perder a mi mamá, o sea, pierdo a un hijo y yo me tiro de un edificio", se sinceró.

¿Cuándo se estrena el último capítulo de "Socios de la parrilla"?

Los capítulos más recientes de "Socios de la parrilla" se emiten todos los domigos en Canal 13 después de T13 Central.