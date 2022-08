Ashton Kutcher reveló secuelas que le dejó una rara enfermedad: "Tengo suerte de estar vivo"

El actor Ashton Kutcher reveló lo ocurrido luego de que años atrás se le diagnosticara vasculitis, una enfermedad autoinmune que lo dejó incapaz de ver, oír o caminar.

En el programa "Running Wild with Bear Grylls: The Challenge" de National Geographic, el protagonista de "That '70s Show" dijo que "como hace dos años, tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis, que me quitó la visión, me quitó la audición, me quitó todo el equilibrio".

"Me tomó como un año reconstruirlo todo. Realmente no lo aprecias hasta que se va, hasta que dices: 'No sé si alguna vez podré volver a ver. No sé si volveré a oír, no sé si volveré a caminar. Tengo suerte de estar vivo'", agregó.