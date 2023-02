"Asumí que era una parodia": Taylor Lautner hizo sorpresiva confesión sobre incidente entre Taylor Swift y Kanye West en los VMA 2009

A 14 años del día en que Kanye West interrumpió el discurso de Taylor Swift mientras recibía el premio al Mejor Vídeo Femenino en los VMA 2009, argumentando que Beyoncé debería haber ganado el galardón, Taylor Lautner confesó que elegiría revivir esa noche para detener al rapero.

Durante el podcast The Squeeze, Taylor Dome, esposa del actor, le consultó qué momento de su carrera elegiría revivir si pudiera, a lo que Lautner respondió: "Probablemente los VMA 2009 cuando le entregué el premio a Taylor", detallando que después de entregarle el premio a su novia de ese entonces, retrocedió para que la cantante pudiera hablar.

"En medio de su discurso de agradecimiento, Kanye salta al escenario. Apenas pude escucharlo. No pude verlos. Solo asumí que era una parodia practicada y ensayada porque, ¿por qué otra razón Kanye West saltaría al escenario a interrumpir a Taylor Swift? No tenía sentido", recordó el actor.

Lautner continuó contando por qué se le puede ver riendo en los registros, explicando que "no pude escucharlos, pero probablemente era un momento divertido", recordando que, al ver a la intérprete de "Fearless" entendió que no era una broma: "Cuando se dio vuelta y pude ver su rostro, dije: 'Oh no, eso no estuvo bien'", finalizó.

La disputa entre West y Swift, que comenzó esa noche, ha tenido varios capítulos, incluyendo la polémica letra de "Famous" del rapero, donde arremete contra la once veces ganadora del Grammy haciendo referencia a ese incómodo momento.