Augusto Schuster reveló episodio de fuerte depresión: "No me quería levantar de la cama"

En una nueva edición del programa digital de Martín Cárcamo, "De tú a tú", estuvo invitado Augusto Schuster, quien habló diversos temas con el conductor.

Uno de los puntos más relevantes de la entrevista, fue cuando habló de la fuerte depresión que sufrió, antes de presentarse en el Festival de Viña del Mar el 2018.

"Mi psicóloga me había dicho que tenía depresión y estaba pasando por una etapa emocionalmente difícil. Empezó porque perdí la motivación por la vida en general, no me quería levantar de la cama", sostuvo.

La llamada para presentarse en el certamen fue clave para él. "Fue como un escape, pero me dio lata no poder disfrutarlo tanto todo el proceso".

Respecto a su actualidad y cómo lleva una vida más tranquila, dijo que la marihuana lo ha ayudado. "Fumo mucha marihuana y eso me mantiene tranquilo. No sé si la gente lo sabe", dijo, agregando que lo hace todos los días desde hace 5 años.

"Antes era anti marihuana, supe que mi hermana fumaba y la juzgué, pero la probé y todo bien hermano", señaló.