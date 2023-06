Aylén Milla detalla evolución de su cáncer y adelanta el próximo procedimiento quirúrgico que enfrentará

La exchica reality Aylén Milla ahondó en su diagnóstico de un agresivo cáncer de mama y además, comentó las dificultades que ha enfrentado tras pasar por una serie de quimioterapias.

En conversación con CHV Noticias, la trasandina aseguró que al principio, le bajó al perfil a la situación al encontrar un bulto en la zona de su pecho. Incluso, tras la primera consulta el médico le dijo que no era necesario preocuparse.

Sin embargo, la exintegrante de "Amor a prueba" finalmente recibió los resultados al efectuarse una mamogragía y ecografía mamaria, por lo que empezó el fuerte proceso de tratamiento.

"Lloré, no pude dormir (...) Jamás esperé enfermarme, porque era una persona muy sana, siempre lo fui. Difícilmente hasta me resfriaba. Entonces, nunca imaginé un cáncer en mi cuerpo... y menos a los 32 años", señaló Milla.

Asimismo, la mujer reveló que sus sesiones de quimioterapia terminaron y que ahora se encuentra a la espera de resultados para conocer el estado de la enfermedad.

Aunque aún queda un importante paso a dar, la cirugía: "Me lo he planteado: '¿Y si saco las dos mamas de una vez y adiós problema?'. Pero me explicaron que no funciona así, entonces me entregó a lo que pueda pasar, que se saque una parte", comentó.

Durante la conversación, Aylén Milla no pudo contener las lágrimas al pensar sobre los costos de los exámenes: "Ojalá todo el mundo pueda tener acceso a tratarse a tiempo y en un espacio adecuado", expresó entre lágrimas.