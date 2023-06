Aylén Milla se sometió a dolorosa operación contra el cáncer: "Vi tres alambres salidos de mi pecho ensangrentado"

Aylén Milla, modelo e influencer que contó que padece cáncer de mama, entregó detalles sobre la dolorosa operación a la que se tuvo que someter.

"Hoy cirugía. Me hicieron una marcación en la mama, me dolió mucho para ser sincera", comenzó narrando la joven, que se ha realizado 13 quimioterapias.

"Yo venía a hacerme la marcación y me encuentro con que me pusieron unos alambres. Fue lo más feo del tratamiento, de estos meses, creo que la parte que más sufrí fue la marcación", agregó.

Aylén Milla contó que el personal médico la trató muy bien, pero que "no desea a nadie" lo vivido: "Igual las chicas fueron un amor, cuidadosas, pero chicos me pudieron tres alambres adentro de la teta (...) te sientan en un mamógrafo, te aprietan la mama bien fuerte (...) de repente me miro y veo tres alambres salidos de mi pecho todo ensangrentado, era horrible".

Finalmente, la operación fue un éxito y contó que "lo de la mama salió bien (...) el cirujano que me operó un amor, fue un 10, uno siente cuando la mano fue buena, estoy optima, así que todo bien, lo único doloroso fue lo de la marcación, el resto está todo bien".